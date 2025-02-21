Держспецзв'язку передала силам оборони майже 145 тисяч безпілотників у 2025 році

21 февраля 2025, 11:15

З них 81 332 безпілотні системи Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України передала українським захисникам за 20 днів лютого 2025 року.



Окрім цього, підрозділи, які беруть участь у програмі заохочення Бонус+, вже отримали понад 16,5 тисяч безпілотників у 2025 році.