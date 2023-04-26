Держспецзв'язку провела другі всеукраїнські змагання з кібербезпеки UA30CTF

26 апреля 2023, 10:45

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України провела всеукраїнські молодіжні онлайн-змагання із кібербезпеки у форматі Capture the Flag – UA30CTF.

У них взяли участь понад 400 учасників, об'єднаних у 107 команд із різних куточків України.Перше місце здобула команда LunarLobsters, друге та третє – Knotty Kitten та Arctic Warriors.

Змагання проходили у форматі гри #Jeopardy CTF. Протягом 12 годин команди вирішували 25 завдань на пошук та експлуатацію вразливостей у поєднанні з вирішенням цікавих логічних завдань.



«Формування нового покоління фахівців з кібербезпеки, як і реформування профільної освіти, є одними з пріоритетів Держспецзв’язку. Ми раді надати можливість молоді перевірити свої навички, позмагатися із колегами та сформувати молоду професійну спільноту. Кількість учасників перевершила всі сподівання, тому ми обов'язково продовжимо практику проведення таких змагань у майбутньому», – зазначив заступник голови Держспецзв'язку Олександр Потій.



Нагадаємо, UA30CTF – це командні змагання, які Держспецзв'язку почала проводити від лютого 2023 року. Одне з головних завдань – оцінити вміння учасників захищати комп'ютерні системи. Завдання орієнтовані як на новачків, так і на тих, у кого вже є певний досвід.