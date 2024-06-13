Google запрошує на Kaggle-змагання з машинного навчання

13 июня 2024, 14:15

Google запрошує людей, які цікавляться машинним навчанням (ML - machine learning), на двотижневе Kaggle-змагання, де вони зможуть попрактикувати свої навички на реальних або наближених до реальних задачах.

Змагання стартує 17 червня і триватиме два тижні. Мова завдань на Kaggle – англійська. Зареєструватися можна за посиланням.



Kaggle — це платформа для змагань, де фахівці з обробки даних з усього світу збираються разом, щоб продемонструвати свої навички та заробити нагороди. На платформі також можна знаходити та публікувати набори даних, досліджувати та будувати моделі, працювати з іншими data scientists та ML-інженерами та просто навчатися.

Хто може брати участь у змаганні?



Які переваги участі у змаганнях Kaggle?

Люди, які цікавляться ML (машинним навчанням) та прагнуть реалізувати свої навички на практиці.Дослідники в галузі штучного інтелекту.Спеціалісти зі знанням Python.Досвідчені IT-фахівці, що хочуть випробувати себе в сфері машинного навчання.Студенти технічних спеціальностей, які хочуть отримати практичний досвід у цій галузі.Незалежно від того, чи ви досвідчений дослідник штучного інтелекту, студент, що прагне отримати практику, чи просто цікавитесь машинним навчанням, це ваш шанс перевірити свої знання та навички.Нові практичні навички.Доповнення портфоліо.Робота із визначеними дедлайнами.Зворотній звʼязок від експертів.Знайомство з іншими фахівцями.Перші 50 учасників, що продемонструють найкращий результат у змаганні, отримають нагороди.Для того, щоб взяти участі у змаганні потрібно зареєструватися на сайті Kaggle-змагання від Google та на платформі Kaggle; приєднатися до змагання 17 червня за посиланням у листі, яке ви отримаєте після реєстрації.