Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме реслінг українською

5 апреля 2024, 9:15

У квітні реслінг повертається на українське телебачення.

На платформі кіно та телебачення Київстар ТБ з'явився канал WWE, де наживо транслюватимуться найвідоміші світові змагання з реслінгу, зокрема і WrestleMania.

Раніше шоу WWE транслювали в Україні з 2009 року до 2013 року на каналі QTV. Тоді воно мало неабияку популярність серед глядачів. Окрім самих поєдинків, глядачам запамʼяталися надзвичайно влучні коментування від Олександра Бєлкіна та Сергія Новака, які і стануть коментаторами наступних поєдинків на каналі WWE.

На запитання, наскільки великою є аудиторія реслінгу, Бєлкін відповідає, що на сьогодні дуже важко робити якісь припущення, тому що остання україномовна програма вийшла наприкінці 2013 року.

Найближчий з поєдинків — WrestleMania 40 — відбудеться у Філадельфії 7 та 8 квітня о 02:00 за київським часом. Ця дводенна подія заслуговує особливої уваги фанатів реслінгу, адже в ній візьме участь Двейн «Скеля» Джонсон.

«Глядачам варто очікувати в першу чергу яскравого, незабутнього, спортивного шоу! Шоу, де здійснюються або розбиваються мрії, шоу справжніх, найкращих профі своєї справи! Особисто для мене головне питання: чи принесе ця Реслманія чергову перемогу Роману Рейнсу? Я сподіваюсь, що ні (усміхається, - ред.), але подивимось! Чекатиму всіх у прямому ефірі, дві ночі поспіль», — зазначив Олександр Бєлкін.

WrestleMania є однією з найдавніших та найвизначніших подій у реслінгу. Участь у цій події вважається головним досягненням реслера у його кар'єрі. Саме на ній відбуваються поєдинки за чемпіонства та змагання між найбільш конфліктними спортсменами. Цей вид спорту є театралізованою спортивною боротьбою, що поєднала елементи атлетизму, бойових мистецтв та театральної вистави.

Канал WWE доступний на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ у розділі «Онлайн ТБ». Запис трансляцій матчів користувачі платформи зможуть знайти у бібліотеці відео, тож дивитися улюблені спортивні події можна буде у зручний час.

«Раді бути першими, хто повертає реслінг в Україну, більше того, дозволити фанатам дивитись улюблені шоу з легендарним коментатором рідною мовою», — прокоментував СЕО Київстар ТБ, Павло Рибак.



Окрім WrestleMania 40, для фанатів реслінгу Київстар ТБ покаже такі шоу, як Money in the Bank, SummerSlam Detroit, Crown Jewel, Survivor Series: War Games, Royal Ramble, Backlash France, Bash in Berlin. Також будуть доступні до перегляду щотижневі події: щовівторка WWE RAW, щосуботи WWE SMAKEDOWN та щосереди WWE NXT.