Нові енергоефективні кондиціонери Ergo

3 июля 2025, 10:45

Нові моделі серії SMART оснащуються сучасними та технологічними DC-інверторними компресорами, завдяки чому забезпечують не лише регулювання температури в приміщенні в широкому діапазоні зовнішніх температур від -15°С до +50°С, але й низький рівень шуму й високу енергоефективність.Це досягається підтримкою різних швидкостей обертання вентилятора й можливістю роботи в реверсному режимі, що додає функцію самоочищення теплообмінника зовнішнього блоку від забруднень. Кондиціонери серії SMART підтримують керування зі смартфона в межах дії Wi-Fi мережі за допомогою застосунку NetHome Plus, що дає змогу дистанційно вмикати та вимикати кондиціонер, змінювати режим роботи та налаштовувати температуру, а також керувати денним або тижневим таймером роботи.Крім цього, нові спліт-системи з лінійки SMART підтримують функцію Follow Me, яка полягає в розміщенні термодатчика в пульті ДК кондиціонера й корегуванні температури відповідно до актуального мікроклімату в зоні розміщення користувачів. Подвійна система фільтрації на основі щільного протипилового фільтра та фотокаталітичного фільтра з діоксидом титану ефективно очищує повітря від пилу та шкідливих домішок.

Новинки з лінійки спліт-систем ADVANCE plus не лише мають всі переваги моделей серії SMART, але відрізняються також низкою додаткових інновацій і покращень. Головною особливістю цих кондиціонерів є повний комплект інверторних двигунів постійного струму в усіх блоках: це інверторний компресор, інверторний вентилятор внутрішнього блоку та інверторний вентилятор зовнішнього блоку. Такі конструктивні особливості роблять систему гнучкою в різних режимах навантажень у широкому діапазоні зовнішніх температур і забезпечують роботу з низьким рівнем шуму 20 дБ та високою енергоефективністю не нижче А++ у режимі охолодження. Крім того, ці кондиціонери здатні працювати без зниження ефективності в режимі обігріву за зовнішньої температури повітря до -15°С та навіть до -20°С з невеликим зниженням ефективності.Споживання спліт-систем ADVANCE plus в режимі очікування складає лише 1 Вт електроенергії, а 24-годинний таймер дає змогу налаштувати автоматичне вмикання/вимикання кондиціонера для його роботи лише тоді, коли це дійсно потрібно. Окремий режим осушення повітря дозволяє підтримувати потрібну вологість без помітної зміни температури в приміщенні. Функція теплого старту допомагає зберігати тепло в приміщенні в режимі обігріву, уникаючи вкидання холодного повітря на початковому етапі роботи.

Крім всього цього, нові кондиціонери ERGO серій SMART та ADVANCE plus вирізняються підвищеною тепловіддачею, наявністю подвійного дренажу та захистом від корозії завдяки особливому покриттю Golden Fin. Завдяки своєму широкому функціоналу всі ці новинки – напрочуд універсальне рішення для створення приємного мікроклімату всередині приміщень як під час літньої спеки, так і в прохолодні пори року.