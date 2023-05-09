Нові портативні мобільні кондиціонери Ariston MOBIS

9 мая 2023, 10:15

Компанія Ariston представляє на українському ринку новітні пристрої для підвищеного життєвого комфорту в будь-якому приміщенні, а саме – для оптимального кліматичного комфорту вашої оселі або в особистому робочому просторі.



Сьогодні, коли кондиціонер у жилому або офісному приміщенні перетворився з розкоші на звичний електронний пристрій, необхідність якого не потрібно нікому пояснювати, компанія Ariston пропонує забезпечити комфортну температуру для перебування у будь-якому приміщенні за допомогою інноваційних багатофункціональних портативних кондиціонерів серії MOBIS.



Вагома перевага портативних кондиціонерів Ariston MOBIS полягає у тому, що, на відміну від звичних спліт-систем, мобільні пристрої є монолітними, і таким чином, не вимагають складного монтажу. Без спеціальних навичок та інструментів ви легко зможете встановити такий кондиціонер самостійно за 20-30 хвилин. В результаті, ви зможете насолоджуватися комфортною температурою від портативного кондиціонера майже одразу ж після його придбання, не очікуючи інсталяції та не втрачаючи додаткові кошти.

Строгий та водночас вишуканий італійський дизайн нового модельного ряду портативних кондиціонерів Ariston MOBIS чудово пасуватиме до інтер’єру сучасної оселі або домашнього офісу. Витончений корпус, виконаний з якісного міцного білого пластику дозволить не турбуватись про надійність конструкції та естетичний вигляд приладу. Жодна з моделей Ariston MOBIS не має травмонебезпечних кутів, тому може бути рекомендована як батькам непосидливих дітей, так і хозяйвам домашніх тварин.



Мобільність Ariston MOBIS – одна з ключових переваг. Збираючись влітку виїхати на дачу або в літній будинок, ви легко зможете прихопити портативний кондиціонер Ariston MOBIS з собою, щоб створити комфортний мікроклімат у будь-якому помешканні. Це унікальна можливість, якої не надає жодна зі спліт-систем. Крім того, у мобільного кондиціонера є постійна свобода вибору найбільш зручного місця розташування, адже це місце може легко змінюватися в залежності від потреб чи уподобань користувачів. Для більш легкого переміщення кондиціонери Ariston MOBIS оснащені коліщатами.



Сучасна система керування кондиціонерами з сенсорною панеллю обладнана світлодіодним дисплеєм, що показує встановлену температуру в режимі охолодження чи автоматичному режимі. А в режимах осушення чи вентиляції екран демонструє поточну кімнатну температуру. Також до послуг користувача компактний ергономічний пульт дистанційного управління, який дозволяє зручно керувати всіма актуальними функціями пристрою: температурою, налаштуваннями таймеру, напрямком повітряних потоків, швидкістю вентилятора, рівнем шумності тощо. Завдяки дисплею на пульті та інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу управління, кондиціонери Ariston MOBIS дуже легкі в освоєнні та зручні у повсякденному використанні.



Доступна наразі лінійка портативних кондиціонерів MOBIS налічує три моделі – MOBIS 8, MOBIS 9 та MOBIS PLUS 10. Ці продуктивні кондиціонери здатні регулювати мікроклімат в домашньому офісі, квартирі або будинку не гірше потужних спліт-систем. Так, в залежності від моделі, нові кондиціонери мають охолоджуючу потужність 8000-9000 БТЕ/год (британських теплових одиниць за годину). До чого додамо, що рейтинг кондиціонера за показником БТЕ вказує на кількість тепла, яку пристрій може видалити з кімнати. Вище число означає більшу потужність охолодження, і отже, такий кондиціонер може використовуватися для приміщення більшого об’єму.

Кожен з портативних кондиціонерів лінійки MOBIS має можливість точного контролю температури від 17 до 30°С, що забезпечує максимальну зручність при індивідуальному використанні для досягнення найбільш комфортного температурного режиму. При цьому забезпечується функція вентиляції зі змінною швидкістю. Також є окремий надтихий режим SLEEP, який може використовуватися вночі, коли вентилятор працює на найбільш низьких оборотах, щоб не заважати вашому сну.



Зверніть увагу, що водночас зі звичним охолодженням мобільний кондиціонер Ariston MOBIS здатний вентилювати, а також підсушувати повітря в приміщенні. Це дуже важливо, якщо ви бажаєте створити оптимальне середовище у кімнатах з підвищеною вологістю. Наприклад, на нижніх/підвальних поверхах або у приміщеннях з підвищеним ризиком появи конденсату на стінах. Окрім того, прихильникам ідей наближеного до природнього стилю життя може сподобатись наявність у моделі Ariston MOBIS PLUS 10 функцій іонізації та додаткового очищення повітря.



Забезпечити собі ідеальне комфортне робоче середовище або гарний настрій вдома з новими помічниками Ariston MOBIS можна за рекомендованою ціною для роздрібної торгівлі від 15 до 21 тисяч гривень.