Ariston Thermo осуществляет переход на медь в обновленной линейке котлов

27 апреля 2021, 9:15

Компания Ariston Thermo представила на рынке Украины обновленный модельный ряд бытовых котлов - Ariston XC.

Главным новшеством, которое привлечет покупателей этой линейки является медный теплообменник, который пришел на замену алюминиевому.

Новые газовые котлы серии XC с медными теплообменниками имеют достаточно большой диапазон мощности (от 24 до 35 кВт), что в свою очередь позволяет обеспечить теплом даже очень большую квартиру или частный дом. Компактность традиционных газовых котлов Ariston XC является несомненным преимуществом: возможность размещения газового котла в любом помещении, где есть доступ к обустройству дымохода, бесспорно, играет важную роль в выборе модели. Ну и не стоит забывать за простоту использования, которая в определенных случаях не менее важна, чем функционал.

Новые котлы обладают особыми техническими характеристиками:

- Cares X / Cares XC - композиция из итальянского качества и удобства с отдельным теплообменником из нержавеющей стали для горячего водоснабжения, а также возможностью расширения функционала и подключение к сети Wi-Fi для удаленного управления системой и эффективной экономии на энергоресурсах.

- Genus X / Genus XC - является уникальным решением, которое делает возможным регулирование отопления и общего функционала котла благодаря сенсорному управлению.

- Alteas X / Alteas XC - привлекает внимание своим непревзойденным дизайном. Эта модель является прорывом в линейке традиционных газовых котлов, где рядом с традицией, воплощено видение будущего. Данная модель имеет встроенную Wi-Fi-плату для мгновенного подключения и удаленного управления системой отопления и горячего водоснабжения, максимальным набором встроенных функций, сенсорным управлением и матричным дисплеем.

Андрей Троян, руководитель отдела маркетинга Аристон Термо Украина: «Изготовление медных теплообменников является весьма выгодным решением, даже с точки зрения их обслуживания. Коэффициент шероховатости меди небольшой и благодаря этому гидродинамическое сопротивление таких изделий при движении по ним жидкости, снижает степень загрязнения и образования накипи. Кроме того, выбор медного теплообменника достаточно рациональным с точки зрения предупреждения протекания».