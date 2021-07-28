Ariston Thermo демонстрирует приверженность к "зеленому" подходу

28 июля 2021, 9:15

Сотрудники киевского и других офисов ООО "АРИСТОН ТЕРМО УКРАИНА", а также их коллеги из европейской штаб-квартиры, в рамках традиционного для себя «зеленого» подхода к делу, провели «деловую разгрузку».

Активность, которую можно смело назвать «Акцией Рябина», прошла в одном из старейших парков города Киева - Павловском сквере Шевченковского района. Именно здесь одна из полян была засажена высокими саженцами обычной рябины плакучей формы (Sorbus aucuparia Pendula). Так, в Ariston Thermo в очередной раз напомнили, что «зеленая» линия не только пронизывает маркетинговые инициативы компании, но и является укоренившейся в R & D-практике и производстве всех без исключения продуктов под указанной маркой.

Кроме руководства украинского представительства Ariston Thermo и ряда высокопоставленных представителей регионального европейского офиса компании в городе Краков, на этом мероприятии приняло участие более двадцати сотрудников ООО "АРИСТОН ТЕРМО УКРАИНА".

Во всем мире Ariston Thermo является синонимом комфорта, энергоэффективности и уважения к окружающей среде, благодаря своей высокоэффективной продукции, созданию "зеленых" технологий и, в частности, отказа от создания твердотопливных котлов - ведь они довольно сильно загрязняют атмосферу продуктами горения, оставляя пепел, а иногда и смолы. И все это, несмотря на то, что на такие продукты существует довольно заметный спрос, особенно в Украине, а также странах СНГ, да и не только.



"Такие «деловые разгрузки» после регулярного полугодового совещания по маркетингу и продажам - хороший пример того, насколько глубоко в нашей компании укоренились зеленые идеи и подходы. Для нас экологические тенденции и вызовы играют решающую роль в выборе стратегии. Одной из таких тенденций является широкое внедрение «зеленых» технологий», - прокомментировал важность мероприятия руководитель отдела маркетинга компании Аристон Термо Украина Андрей Троян.