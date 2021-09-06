Старт продаж обновленной линейки водонагревателей VELIS от Ariston Thermo

6 сентября 2021, 17:15

Эта линейка мощных водонагревателей дарит на 16% больше горячей воды.

Удобство дистанционного управления прибором со смартфона с помощью приложения Aqua Ariston NET достигается благодаря интуитивно понятному интерфейсу с сенсорными элементами. Новый высокотехнологичный интерфейс включает большой жидкокристаллический дисплей с сенсорными кнопками, индикатор четырех уровней горячей воды и индикатор готовности к подаче воды. То есть, пользователь сможет мгновенно увидеть всю важную информацию и активно управлять прибором.

Обновленный дизайн является выдержанным и элегантным. Он, кстати, одержал победу в конкурсе Good Design Awards, а кроме того, завоевал престижную награду за высокие достижения в сфере международного дизайна от Чикагского музея архитектуры и дизайна.

Все представители линейки обладают глубиной в 27 см, что делает их довольно компактными изделиями, которые при монтаже можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально, а потому это приобретения без преувеличения подойдет любой ванной комнате или даже кухни.

Особой новацией в представленной линейке является функция ECO EVO. На практике она автоматически изучает ежедневные привычки пользователя - подавать горячую воду именно тогда, когда это ожидается и требуется.

В ассортименте новой линейки представлены четыре модели - VELIS LUX PW ABSE DRY WIFI, VELIS LUX PW ABSE WIFI, ABSE VLS PRO PW и ABS VLS PRO R.

Две модели VELIS LUX PW ABSE DRY WIFI и VELIS LUX PW ABSE WIFI имеют такие общие характеристики: подключение к сети WIFI для дистанционного управления, цифровой индикатор температуры, электронная регулировка температуры, функция ECO EVO, функция двойной мощности (1,5 кВт + 1 кВт), комфортные режимы, которые обеспечиваются индикатором 4 уровней воды (25%, 50% и 75% горячей воды в баке) и индикатором готовности / нагрева (красный цвет на этапе нагрева и синий при достижении заданной температуры), предохранительный клапан, испытан при давлении 8 бар, большой жидкокристаллический дисплей с сенсорными кнопками, а также новая эксклюзивная матово-серебристая панель. Главное отличие двух моделей заложено в нагревательном элементе: это сухой тен в VELIS LUX PW ABSE DRY WIFI и медь - в VELIS LUX PW ABSE WIFI.

Что касается двух других моделей - ABSE VLS PRO PW и ABS VLS PRO R, то их преимуществами являются: индикатор готовности / нагрева, наличие двух фланцев на 5 болтов, что делает монтаж на стену удобнее, предохранительный клапан, испытанный на давлении 8 бар, экологическая полиуретановая теплоизоляция. Не забыт, конечно же, и итальянский премиальный дизайн.

Модель ABSE VLS PRO PW имеет цифровой индикатор температуры и следующие функции: электронная регулировка температуры, авторегулирования ECO EVO Функция готовности душу и двойной мощности (1,5 кВт + 1 кВт).

Несмотря на то, что модель ABS VLS PRO R содержит ряд отличий в сравнении с предшественниками, из-за наличия механической регулировки температуры и внутреннего бака из нержавеющей стали, она доказывает, что надежная механика всегда в тренде, ведь она не уступает наиболее прогрессивным и инновационным моделям линейки VELIS в своей базовой функциональности.