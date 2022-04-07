Нові хронотермостати Sensys HD від Ariston

7 апреля 2022, 9:15

Компанія Ariston продовжує поповнювати свої рішення для комфорту оселі та розумного клімат-контролю, і на цей раз через запуск нової лінійки Sensys HD.

Остання є серією продуктів для покращення доступу до керування до системам розумного дому або комфорту мікроклімату оселі, офісу. Адже новинка дозволяє створювати індивідуальні умови опалення за допомогою температурного налаштування та управління кількома зонами, оптимізувати споживання енергії та паралельно заощадити кошти на опалення оселі.

Відрізняючись класичним дизайном та у такому ж стилі інтерфейсом, Sensys HD пропонує простий у використанні центр керування з додатковими функціями, які дозволяють створювати індивідуальні можливості опалення та керувати опаленням максимально зручним способом, через, наприклад, створення щоденного і тижневого графіку температури, щоб завжди мати необхідну температуру в потрібний час. Завдяки своєму вдосконаленому алгоритму, новий хронотермостат дозволить системі опалення працювати максимально ефективно, а зручні для читання графіки та діаграми допоможуть відстежувати споживання та витрати, щоб користувач міг оптимізувати використання енергії. Sensys HD може істотно спростити повсякденне життя, адже управління за допомогою розумного додатку Ariston NET дозволяє не лише користувачу керувати опаленням, де б він не знаходився, але й додатково заощаджувати до 25% на сплатах за опалення, просто завдяки особливим алгоритмам цього додатку, що автоматично стають застосованими при інсталляції Ariston Sensys HD. З Ariston NET ви також можете керувати своїм особистим комфортом за допомогою функції голосового контролю та на основі температури в приміщенні та на вулиці завдяки функції NetWeather.

Виробник запевнює, що Sensys HD зробить оселю більш сучасною, стильною та комфортною за будь яких інших її параметрів