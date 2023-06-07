Нова серія конденсаційних газових котлів ALTEAS ONE+ NET від Ariston

7 июня 2023, 23:12

Компанія Ariston представляє для українського ринку ультрасучасні засоби будинкового клімат-контролю з елементами розумного дому – конденсаційні газові котли серії ALTEAS ONE+ NET.

На сьогодні газові котли є досить поширеними й доволі популярними генераторами тепла як у приватних будинках, так і в офісах, інших комерційних спорудах тощо.

Причина в тому, що це є досить вигідним рішенням з точки зору виробітку теплової енергії, яке, окрім того, працює на широкодоступному енергоресурсі – природному газі. В той самий час, про важливі особливості роботи газових котлів, що їх існує декілька типів, пересічний споживач часто навіть не підозрює. Подивимось, чим вигідно відрізняються нові моделі котлів Ariston на загальному фоні.

ALTEAS ONE+ NET – це конденсаційні газові котли. В основу роботи таких моделей закладено принцип конденсації, тобто, теплова енергія отримується не лише від спалення природного газу, але й від зміни агрегатного стану води, а саме від конденсації води з пари. Це значно покращує експлуатаційні характеристики енергообладнання: котли, що функціонують за таким принципом, мають підвищений коефіцієнт корисної дії ККД). У нових котлів Ariston ККД сягає 109%, тоді як звичайні конвекційні газові котли можуть похвалитися ККД лише на рівні 90-97%. Додамо, що для котлів Ariston ALTEASONE+ NET від самого згорання енергоносія ККД вже сягає значних 97,9%, тобто, опалювання газу «на вітер» тут зведено до мінімуму. Перелічені характеристики відповідають вимогам класу енергоефективності опалення на рівні А+. А ще, на відміну від класичних одноконтурних котлів, котли ALTEAS ONE+ NET – двоконтурні, тобто можуть забезпечити комплексний обігрів – і опалення, і гаряче водопостачання будинку одразу.

Вигідно виділяє модельний ряд Ariston ALTEAS ONE+ NET і елегантний італійський дизайн, який чудово пасує до інтер’єру сучасних будинків. Для зручності

користування котли мають великий яскравий інформаційний дисплей, захищений стійким до подряпин загартованим склом. Також встановлено сучасну сенсорну панель керування зі стильним синім підсвічуванням. Однак для керування параметрами обігріву зовсім не обов’язково підходити безпосередньо до котла. Завдяки інтегрованому в пристрій модулю бездротового зв’язку користувач відчує максимум переваг від сучасної системи розумного дому: всі налаштування ALTEAS ONE+ NET можна здійснювати прямо з власного смартфона за допомогою мобільного додатку Ariston NET, що має стильний та зручний інтерфейс. Це особливо актуально, якщо котел встановлено десь не в легкодоступному місці, наприклад, у підвалі чи підсобному приміщенні або гаражі.

Ультрасучасні котли Ariston ALTEAS ONE+ NET здатні автоматично підтримувати температуру в приміщенні з вражаючою точністю до 0,1°С, а всебічний затишок мешканцям будинку забезпечить нова система запалювання та керування циркуляцією Flow Control System+: вона гарантує не тільки точний та постійний обігрів у в кожній кімнаті, а і знижений до 50% рівень шуму у порівнянні з іншими популярними моделями.

Актуальна функція «КОМФОРТ» забезпечить подачу гарячої води практично миттєво, а у режимі «АВТО» котел здатен сам здійснювати автоматичне погодозалежне управління обігрівом, не відволікаючи господарів будинку на переналаштування параметрів. Окрім того, нові котли Ariston мають енергозберігаючий «режим відпустки», і коли хазяїв довго немає вдома, система не буде даремно витрачати енергоносії та зекономить ваші кошти. А

ще ALTEAS ONE+ NET автоматично надсилає господарям нагадування про необхідність планового технічного обслуговування – якісний та своєчасний сервіс значно подовжить справну роботу опалювального обладнання.

Нові конденсаційні газові котли Ariston ALTEAS ONE+ NET – це сучасний європейський підхід до обігріву будинків, поєднання стильного дизайну, простого ізручного управління, широкої функціональності, відмінної ефективності, надійності та якості. У сукупності все це сприяє довготривалому терміну експлуатації опалювального обладнання та водночас мінімізує витрати бюджету на енергоносії і обслуговування системи. Нові конденсаційні газові котли Ariston ALTEAS ONE+ NET були доступні для ознайомлення на 24-й виставці енергоефективного опалення, вентиляції, кондиціювання, промислового холоду, водопостачання, відновлювальної енергетики, сантехніки та басейнів AQUATHERM KYIV 2023 на стенді компанії «РГК» 16-18 травня та 1-3 червняна професійній виставці для монтажників і проектантів систем опалення, водопостачання та кондиціювання Install Fest Ukraine 2023 на окремому стенді компанії Ariston.