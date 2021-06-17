Ariston Thermo принял участие в Install Fest Ukraine 2021

17 июня 2021, 9:15

Компания Аристон Термо Украина приняла участие в 5-м Международном профессиональном фестивале Install Fest Ukraine.

В рамках данного мероприятия, мировой лидер по производству водонагревателей и отопительного оборудования, а также эксперт в области зеленых технологий впервые в мире представил новейшую серию накопительных водонагревателей VELIS 3.0, продемонстрировав, таким образом, украинским специалистам и экспертам передовые мировые решения в сфере теплового и климатического оборудования , газовых котлов и тепловых насосов.

Среди представленных моделей особое внимание привлекает двухконтурный конденсационный газовый котел ALTEAS ONE NET, который считается топовой моделью линейки настенных газовых конденсационных котлов серии ONE и относится к премиум сегменту. Данный продукт за очень короткий период времени нагревает горячую воду для бытового использования. Привлекательной чертой этого устройства являются компактные размеры, благодаря чему его можно установить в маленьком помещении.

Другая новинка от Ariston Thermo для украинского рынка, хоть и принадлежит к среднему сегменту, однако почти не уступает по функционалу предыдущий. Речь идет о конденсационном газовом котле CLAS ONE SYSTEM, который включает в себя новую разработку Ariston Thermo - теплообменник из нержавеющей стали XtraTech, из-за чего котел становится более надежным и долговечным.

Впечатляющим технологическим решениям по праву можно назвать тепловой насос NIMBUS COMPACT S NET, который будет служить незаменимым помощником в создании домашнего комфорта и уюта в течение многих лет. Данная модель оборудована возможностью интеллектуального управления и поддержкой работы с солнечными батареями.

Отдельное внимание было уделено новому поколению электрических накопительных водонагревателей премиум сегмента VELIS 3.0, продажи которого официально стартуют с июля этого года. Новинка способна осуществлять нагрев еще большего количества воды для использования несколькими членами семьи.

«Сегодня «умные» технологии все глубже входят в нашу повседневную жизнь и законодателями SMART-технологий отопления и обогреваемого оборудования становятся продукты и технологические решения итальянского поставщика зеленых технологий №1 в мире. Теперь приобщиться к передовым из них смогут и украинцы», - прокомментировал участие компании Аристон Термо Украина руководитель ее отдела маркетинга Андрей Троян.