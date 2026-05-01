EcoFlow представив рішення на Install Fest

1 мая 2026, 15:45

EcoFlow долучився до Install Fest — міжнародної виставки для професійної спільноти, яка формує майбутнє інженерних систем в Україні.

У фокусі участі бренду — не окремі пристрої, а комплексний підхід до енергозабезпечення житлових і комерційних об’єктів. EcoFlow представив екосистему рішень, що поєднує зарядні станції, сонячні панелі та стаціонарні системи енергонезалежності в єдину логіку накопичення, розподілу й використання енергії.



Для приватних будинків, квартир і бізнесу це відкриває можливість створювати власну енергетичну інфраструктуру: інтегрувати сонячну генерацію, масштабувати запас енергії, забезпечувати резервне живлення та адаптувати систему під потреби конкретного об’єкта.

Окрему увагу було приділено практичній взаємодії з відвідувачами: на стенді EcoFlow усі охочі могли протестувати представлені рішення, оцінити їхню функціональність і побачити, як технології працюють у практичних умовах. Також у межах події відбувся розіграш призів для гостей стенду.

EcoFlow дякує організаторам Install Fest за можливість представити енергонезалежні рішення професійній спільноті, яка щодня впроваджує сучасні інженерні системи та змінює підхід до енергетичної автономності в Україні.