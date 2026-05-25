FIFA запретит дореволюционный флаг Ирана во время ЧМ

Международная федерация футбола (FIFA) намерена вновь запретить болельщикам приносить на матчи Чемпионата мира флаги и одежду с символикой дореволюционного Ирана.

Об этом сообщает The Athletic. В рамках группового этапа ЧМ-2026, Иран должен провести две игры на стадионе SoFi Stadium недалеко от Лос-Анджелеса и одну в Сиэтле.Дореволюционный флаг продолжает использоваться представителями иранской диаспоры как символ идентичности и протеста. На ЧМ-2022 г. в Катаре многие иранские болельщики принесли революционный флаг страны на стадионы во время матчей своей команды против Англии, Уэльса и США на групповом этапе соревнований. Однако, прибыв на стадион, некоторые болельщики обнаружили, что им не разрешают войти на территорию стадиона ни с флагом, ни с видимыми надписями, критикующими иранский режим.Ранее Иранская футбольная федерация подтвердила участие в ЧМ-2026 и направила в FIFA список требований, гарантирующих ее участие в чемпионате мира, в который вошло «уважение к иранскому флагу».