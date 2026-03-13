13 марта 2026, 13:15

Иран разрешит танкерам под индийским флагом проходить через Ормузский пролив, по которому поступает 40% импорта нефти в южноазиатскую страну, сообщает Reuters, со ссылкой на источник в правительстве Индии.

Однако иранский источник за пределами страны опроверг информацию о достижении подобного соглашения.Ранее Индия заявила, что главы МИД двух стран три раза контактировали за последние дни, и последняя из них на этой неделе была посвящена «вопросам, касающимся безопасности судоходства и энергетической безопасности Индии».Индийский источник сообщил, что два танкера под иностранным флагом, предположительно направлявшиеся в Индию, недавно прошли через пролив, и что Иран дал гарантии безопасного прохода для судов под индийским флагом после телефонного разговора министров иностранных дел обеих стран.