LG Electronics презентує лінійку телевізорів QNED evo Mini LED 2026 року

5 июня 2026, 11:15

LG Electronics представляє лінійку телевізорів QNED evo Mini LED 2026 року на чолі з новими надвеликими моделями з діагоналлю 115 і 100 дюймів, а також моделлю QNED70.



Технології Dynamic QNED Color Pro, сертифікований 100% колірний об’єм і Precision Dimming Ultra на базі ШІ-процесора покращують якість зображення на великих екранах.



Функції AI Super Upscaling, Dynamic Tone Mapping Pro та AI Sound Pro забезпечують враження від перегляду спортивного контенту й масштабних подій, наближені до рівня стадіону.



Підтримка VRR до 165 Гц і технологія Motion Booster до 330 Гц забезпечують плавний ігровий процес, а LG Gaming Portal відкриває доступ до тисяч хмарних ігор і вебігор без встановлення.



LG Electronics (LG) представляє лінійку телевізорів QNED evo Mini LED 2026 року на чолі з новою 115-дюймовою моделлю. Нова лінійка поєднує надвеликі діагоналі екранів із технологіями зображення та звуку на базі ШІ, забезпечуючи ще більш захопливий досвід перегляду спортивних трансляцій, геймінгу та домашніх розваг у великому форматі.

Цього року якість зображення телевізорів QNED виходить на новий рівень завдяки технологіям Dynamic QNED Color Pro та Precision Dimming Ultra.Технологія Dynamic QNED Color Pro оптимізує відображення кольорів, допомагаючи зберігати насичені та точні відтінки навіть у яскравих HDR-сценах. Сертифікований компанією Intertek 100% колірний об’єм забезпечує точне відтворення кольорів на надвеликих екранах QNED evo, роблячи спортивні трансляції та ігри ще більш вражаючими й реалістичними.Працюючи на базі процесора α (Alpha) 8 AI Processor Gen3, телевізори QNED evo цього року забезпечують високу якість зображення на екранах діагоналлю до 115 дюймів, поєднуючи високу яскравість, насичені кольори та чітку деталізацію на надвеликих дисплеях. Спираючись на 13 років лідерства LG у сфері OLED-телевізорів, новий ШІ-процесор використовує напрацювання технологій керування світлом OLED для покращення якості зображення в телевізорах QNED.Завдяки цьому вдосконаленому процесору технологія Precision Dimming Ultra керує тисячами зон локального затемнення, точно контролюючи підсвітку для відтворення найдрібніших деталей у темних сценах і водночас зберігаючи яскраві світлі ділянки чіткими та виразними. Вона також забезпечує глибший чорний колір і чистіші світлі відтінки для вищого рівня контрастності, зберігаючи глибину зображення навіть у складних сценах із великою кількістю тіней на надвеликих екранах.ШІ-процесор також забезпечує роботу комплексу інтелектуальних технологій покращення зображення, створених для ще більш захопливого перегляду. Технологія AI Super Upscaling аналізує об'єкти на екрані за допомогою алгоритмів глибокого навчання та вдосконалює текстури, контури й найдрібніші деталі, забезпечуючи більш природне 4K-зображення, яке залишається чітким навіть на надвеликих екранах.Технологія AI Picture Pro розпізнає обличчя, силуети людей та інші ключові елементи сцени, покращуючи сприйняття глибини й деталізації зображення. Dynamic Tone Mapping Pro аналізує кожен кадр, оптимізуючи яскравість, контрастність і чіткість для більш виразного зображення. Доповнюючи ці технології покращення зображення, AI Sound Pro створює ефект віртуального об'ємного звучання 11.1.2 каналів, забезпечуючи точніше просторове позиціонування звуку та більш захопливу звукову сцену завдяки вбудованим динамікам телевізора.Завдяки платформі Smart TV webOS 26 телевізори LG QNED evo 2026 року допомагають користувачам залишатися в курсі спортивних подій у режимі реального часу завдяки набору універсальних функцій, що забезпечують більш зручний, персоналізований і пов’язаний досвід перегляду спортивних трансляцій.Функція «Спортивний портал» слугує єдиним центром доступу до спортивного контенту, де можна переглядати прямі трансляції, рахунки, розклади матчів і турнірні таблиці, не перемикаючись між різними застосунками чи джерелами. Функція «Спортивні сповіщення»⁷ надсилає сповіщення про обрані команди та спортивні ліги, включаючи оновлення рахунку, результати матчів і майбутні зустрічі.Ключову інформацію, зокрема хід матчу та прогнози результатів, можна швидко переглянути за допомогою картки AI Concierge на екрані телевізора, що допомагає стежити одразу за кількома спортивними подіями.Нові телевізори QNED evo також оснащені ігровими функціями, створеними для плавного відображення руху та швидкого відгуку під час гри.Завдяки підтримці змінної частоти оновлення (VRR) до 165 Гц, технології AMD FreeSync Premium та режиму автоматичної низької затримки (ALLM) телевізори QNED забезпечують чітке відображення динамічних сцен, високу швидкість відгуку та мінімальну затримку введення. Нова технологія Motion Booster підвищує частоту оновлення до надвисоких 330 Гц у сумісних моделях, суттєво зменшуючи розмиття руху та забезпечуючи виняткову плавність зображення в динамічних шутерах і гоночних іграх, де вирішальне значення має кожна частка секунди.Платформа webOS 26 від LG також додає до лінійки QNED evo 2026 року нові функції персоналізації на базі ШІ. Завдяки Voice ID телевізор може розпізнавати окремих користувачів і автоматично завантажувати персоналізовану домашню сторінку. AI Concierge надає персоналізовані рекомендації та швидкий доступ до корисних функцій на основі поточного контенту та звичок перегляду. Завдяки можливостям пошуку за допомогою кількох моделей ШІ, що працює на базі Google Gemini та Microsoft Copilot, користувачі можуть ставити запитання, знаходити потрібну інформацію та шукати пов’язаний контент безпосередньо під час перегляду.Безпеку всієї цієї екосистеми забезпечує LG Shield — технологія, відзначена нагородою CES 2026 Innovation Award, яка використовує сучасні методи шифрування для надійного захисту користувацьких даних і персоналізованого досвіду використання.Лінійка телевізорів LG QNED evo 2026 року охоплює широкий спектр моделей Mini LED — від QNED90 до QNED80, пропонуючи різні діагоналі екрана для різних уподобань і умов перегляду. Флагманський 115-дюймовий QNED90 розширює спортивні трансляції та геймінг на новий рівень завдяки точному відтворенню зображення, яке забезпечують технології Mini LED, Dynamic QNED Color Pro та Precision Dimming Ultra. 100-дюймовий QNED85 створює захопливу атмосферу домашнього кінотеатру, дозволяючи насолоджуватися фільмами й серіалами з враженнями, наближеними до перегляду в кінозалі. Моделі QNED82, QNED8M і QNED80 забезпечують переваги технології Mini LED для щоденного перегляду, а популярний QNED70 Mini LED пропонує привабливе поєднання великої діагоналі, продуктивності та доступності.Лінійка телевізорів LG QNED evo 2026 року почне надходити в продаж цього місяця в Кореї, США та країнах Європи. Протягом року вона також стане доступною на інших ринках світу.