Смарт-телевизоры LG QNED Mini LED выйдут на мировой рынок в июле

1 июля 2021, 9:15

Компания LG Electronics (LG) сообщила о том, что уже в июле на глобальный рынок выйдут смарт-телевизоры премиального уровня QNED Mini LED, в основу которых положены технология квантовых точек Quantum Dot NanoCell и подсветка Mini LED.

Напомним, что система Mini LED предполагает применение массива микроскопических светодиодов. Она позволяет реализовать средства локального затемнения за счёт разделения на зоны с независимой регулировкой.



В семействе телевизоров QNED Mini LED представлены модели формата 8K серий QNED99 и QNED95, а также формата 4K серии QNED90. Размер варьируется от 65 до 86 дюймов.

Отмечается, что флагманская 86-дюймовая 8K-панель (шифр 86QNED99UPA) использует в составе подсветки приблизительно 30 000 светодиодов, которые формируют около 2500 зон. Это, как утверждается, обеспечивает превосходное качество изображения HDR с высочайшей контрастностью и глубоким чёрным цветом, а также богатой палитрой оттенков и отличной точностью цветопередачи.



Частота обновления телевизоров достигает 120 Гц. В целом, как заявляет LG, панели обеспечивают реалистичное изображение с естественной передачей движений.