iPad Pro с дисплеем Mini-LED будет представлен в первой четверти 2021 года

Корейское издание ETNews сегодня сообщило, что LG будет поставлять Apple дисплеи Mini-LED для новых моделей iPad, запуск которых намечен на первый квартал 2021 года.
В заметке говорится, что LG начнёт массовое производство этих экранов в конце текущего года.
Mini-LED-подсветка обеспечивает жидкокристаллическим экранам большинство преимуществ OLED-матриц, включая более высокие яркость и контрастность, а также повышенную энергоэффективность. Напомним, что пару месяцев назад Сеть пестрила слухами об iPad Pro с Mini-LED-дисплеем. Инсайдер, скрывающийся под ником L0vetodream утверждал, что Apple планирует выпустить новые модели iPad Pro с чипом A14X, 5G и Mini-LED-экраном в первой половине следующего года. Авторитетные источники, в числе которых был и известный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), а также интернет-издание DigiTimes утверждали, что новую продвинутую матрицу получит самая старшая модель iPad Pro, оснащённая 12,9-дюймовым экраном.
Последний раз Apple обновляла iPad Pro в марте этого года, однако это обновление можно считать несущественным. Устройство получило чипсет A12Z, который является тем же A12X, но с включённым дополнительным ядром GPU. Кроме этого, была улучшена основная камера и добавлен датчик LiDAR.
В сегодняшней заметке ETNews было сказано, что Apple планирует оснащать Mini-LED-матрицами также MacBook и iMac, как предполагалось ранее. Но о сроках выхода этих систем с новыми дисплеями пока что ничего не известно.
(С) 3dnews