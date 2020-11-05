iPad Pro с дисплеем Mini-LED будет представлен в первой четверти 2021 года

5 ноября 2020, 11:15

Корейское издание ETNews сегодня сообщило, что LG будет поставлять Apple дисплеи Mini-LED для новых моделей iPad, запуск которых намечен на первый квартал 2021 года.

В заметке говорится, что LG начнёт массовое производство этих экранов в конце текущего года.