iPad OS сильно ограничивает возможности iPad Pro, заявили многие обозреватели

20 мая 2021, 11:45

Первые iPad Pro 2021 года начнут поступать к пользователям в эту пятницу. А пока некоторые интернет-издания выпустили обзоры устройства.

Большинство из них сходятся во мнении, что Mini-LED-экран 12,9-дюймовой модели восхитителен, но при этом возможностей iPad OS не хватает для того, чтобы раскрыть весь потенциал устройства, построенного на базе мощной платформы, ориентированной на полноценные компьютеры.

Большинство обозревателей расхваливают новую Mini-LED-матрицу 12,9-дюймовой модели, которая получила название Liquid Retina XDR. Они отмечают, что HDR-контент на таком дисплее выглядит просто потрясающе, а качество изображения эквивалентно премиальным OLED-телевизорам.



А вот к программному обеспечению устройства у пользователей возник ряд вопросов. Большинство из тех, кто успел опробовать новый планшет в действии, утверждают, что iPad OS сильно ограничивает его возможности. Напомним, что iPad Pro 2021 года используют тот же процессор, что и актуальные компьютеры MacBook Air, Pro, Mac mini и iMac. Но при этом планшет работает на мобильной операционной системе, которая сильно урезает его возможности, особенно в профессиональных задачах.



Яркий тому пример — поддержка внешних мониторов. Новые iPad Pro обзавелись полноценным интерфейсом Thunderbolt 4, однако внешний дисплей может использоваться только несколькими приложениями, среди которых несколько игр и пара программ для редактирования видео. Кроме того, большинство софта имеет сильно урезанную функциональность, по сравнению с версиями для macOS, хотя есть надежды, что это вскоре изменится.



Обозреватели также высоко оценили новую фронтальную камеру с функцией Center Stage, позволяющей пользователю всегда находиться в центре кадра. Кроме того, лестные отзывы новые iPad Pro получили и за поддержку 5G, однако эта функция по-прежнему не актуальна для многих регионов.

(С) 3dnews.