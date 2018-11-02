Производительность нового iPad Pro оказалась на уровне MacBook Pro

2 ноября 2018, 13:45

В базе популярного Geekbench «всплыли» результаты тестирования планшета iPad Pro, анонс которого состоялся несколько дней назад.

Напомним, что в основе новинки чип A12X Bionic. Согласно официальным данным, перед нами самый мощный и умный процессор, созданный для iPad. В основе решения лежит 7-нм техпроцесс. У процессора 8 ядер, а еще 7-ядерная графика.Как итог по результатам тестирования iPad Pro получил 5020 баллов на одноядерном тесте и 18217 баллов в многоядерном. Таким образом, производительность этого планшета находится на уровне MacBook Pro 2018 года.