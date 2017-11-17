iPad Pro 2018 получит 8-ядерный процессор A11X Bionic

17 ноября 2017, 11:45

Авторитетный ресурс MyDrivers сообщает о том, что компания Apple готовит анонс своего нового планшета iPad Pro следующего поколения.

Согласно информации этого СМИ, грядущая новинка получит чип, который на данный момент известен под кодовым именем A11X Bionic. В основе его – 7-нм техпроцесс TSMC. Состоит решение из 3 высокопроизводительных ядер Monsoon и пяти энергоэффективных Mistral. Кроме того, отмечается новый сопроцессор M11, а также нейронный движок для обработки задач искусственного интеллекта, таких, например, как распознавание лица.