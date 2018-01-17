17 января 2018, 11:45

Смартфон Sony Xperia XZ Pro – названы спецификации

Авторитетный специализированный ресурс MyDrivers поделился некоторыми подробностями касательно флагманского смартфона Sony Xperia XZ Pro, который пока еще не был представлен официально.

Судя по всему, эта новинка производителя получит 5,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 4К.

Основная камера окажется двойной – сенсоры 18Мп + 13Мп. Фронтальная камера будет 13Мп.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» предусмотрен чип Qualcomm Snapdragon 845, а объем оперативной памяти составит 6 ГБ. Касательно встроенной пользовательской, речь о 128 ГБ. Кроме того, для последней также будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.

Емкость аккумулятора – 3420 мАч.

В продаже ожидается новинка в версии dual-SIM и с одним слотом под SIM-карты.

Работать терминал будет под управлением Android 8.0 «из коробки».

Анонс намечен на MWC2018 в Барселоне.

В продаже аппарат окажется с ценником в районе $930.


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