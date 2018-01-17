Смартфон Sony Xperia XZ Pro – названы спецификации

17 января 2018, 11:45

Авторитетный специализированный ресурс MyDrivers поделился некоторыми подробностями касательно флагманского смартфона Sony Xperia XZ Pro, который пока еще не был представлен официально.



Судя по всему, эта новинка производителя получит 5,7-дюймовый OLED-экран с разрешением 4К.

Основная камера окажется двойной – сенсоры 18Мп + 13Мп. Фронтальная камера будет 13Мп.В качестве аппаратной платформы «под капотом» предусмотрен чип Qualcomm Snapdragon 845, а объем оперативной памяти составит 6 ГБ. Касательно встроенной пользовательской, речь о 128 ГБ. Кроме того, для последней также будет предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD.Емкость аккумулятора – 3420 мАч.В продаже ожидается новинка в версии dual-SIM и с одним слотом под SIM-карты.Работать терминал будет под управлением Android 8.0 «из коробки».Анонс намечен на MWC2018 в Барселоне.В продаже аппарат окажется с ценником в районе $930.