Sony H8541 – первый безрамочный смартфон японского производителя

1 декабря 2017, 11:45

Сразу несколько авторитетных СМИ поделились некоторыми спецификациями касательно первого безрамочного смартфона Sony, который пока не был представлен официально.

На данный момент грядущая новинка фигурирует под индексом H8541.Ключевая отличительная черта аппарата – безрамочный дизайн. Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение – 4К. Поверх предусмотрено стекло Gorilla Glass 5.В качестве аппаратной платформы прогнозируется ТОПовый на данный момент чип Qualcomm Snapdragon 835 с частотой до 2,45 ГГц. Кроме того, «в связке» окажется Adreno 540 и модем X16 LTE. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенный пользовательской – 64 ГБ. О возможности расширения пока не уточняется.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC и порт USB Type-C.Корпус аппарата защищен по стандарту IP68.Касательно программной платформы, речь идет об Android 8.0.