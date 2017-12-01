Sony H8541 – первый безрамочный смартфон японского производителя

Сразу несколько авторитетных СМИ поделились некоторыми спецификациями касательно первого безрамочного смартфона Sony, который пока не был представлен официально.
На данный момент грядущая новинка фигурирует под индексом H8541.
Ключевая отличительная черта аппарата – безрамочный дизайн. Диагональ дисплея – 5,7 дюйма, а его разрешение – 4К. Поверх предусмотрено стекло Gorilla Glass 5.
В качестве аппаратной платформы прогнозируется ТОПовый на данный момент чип Qualcomm Snapdragon 835 с частотой до 2,45 ГГц. Кроме того, «в связке» окажется Adreno 540 и модем X16 LTE. Объем оперативной памяти – 4 ГБ, а встроенный пользовательской – 64 ГБ. О возможности расширения пока не уточняется.
Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Bluetooth 5.0, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC и порт USB Type-C.
Корпус аппарата защищен по стандарту IP68.
Касательно программной платформы, речь идет об Android 8.0.