Подтверждены некоторые особенности Meizu Pro 7

15 мая 2017, 10:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали очередную «порцию» подробностей касательно смартфона Meizu Pro 7, который пока что не был представлен официально.

Сведения поданы на основе исходного кода, который появился в Сети.Так, теперь в точности известно о том, что аппарат будет обладать 10-ядерным MediaTek Helio X30, а, кроме того, получит двойную основную камеру. В коде, кстати говоря, перечисленные используемые сенсоры – 12Мп Sony IMX386 и 12Мп Sony IMX286. Также известно о 16Мп камере Samsung S5K368 в качестве фронтальной.Диагональ дисплея – 5,2 дюйма. Отмечена поддержка распознавания 3D Touch, а объем оперативной памяти составляет 6 ГБ.