Первые данные о новом мощном смартфоне Meizu 16s Pro

13 августа 2019, 13:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о подготовке компанией Meizu ее нового мощного смартфона - 16s Pro.

Анонс новинки состоится в ближайшее время.



По слухам, грядущая новинка будет обладать емким аккумулятором с 24Вт зарядкой.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется чип Snapdragon 855 Plus с частотой 2,96 ГГц.



Объем оперативной памяти – 12 ГБ. Кроме того, отмечается флеш-накопитель UFS 3.0, емкостью 256 ГБ, а еще экранный сканер отпечатков пальцев.



Основная камера – 48 Мп.

Другие особенности терминала пока не известны.