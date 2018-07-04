Sony H8256 – новый смартфон Sony на базе Snapdragon 855

4 июля 2018, 12:15

Сразу несколько авторитетных СМИ сообщили о том, что японская Sony на данный момент тестирует мощный смартфон под кодовым именем H8256.

Ключевая особенность грядущей новинки – мощный чип Qualcomm Snapdragon 855 «на борту», а также 8 ГБ оперативной памяти. По слухам, этот процессор будет производиться по 7-нм техпроцессу, и получит 8 ядер + сотовый модем нового поколения. Производительность такой системы окажется выше предшественника на треть.Работать новинка будет под управлением Android 9.0 P.Стоит отметить, что массовое производство Snapdragon 855 начнется ближе к концу текущего года. Таким образом, увидеть данный терминал, который, судя по всему, станет новым флагманом Sony, раньше начала следующего года не получится.