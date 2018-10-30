Новый флагманский чип Snapdragon 8150 "слизан" с Huawei Kirin

30 октября 2018, 9:45

Авторитетное издание WinFuture опубликовало некоторые новые подробности касательно процессора Snapdragon 8150, который пока что не был представлен официально.

Напомним, что ранее Snapdragon 8150 был более известен как Snapdragon 855.По данным СМИ, грядущая новинка будет обладать архитектурой, напоминающей собой 7-нм Kirin 980 от Huawei. В этом чипе будет три вычислительных кластера. Максимальная частота – до 2,6 ГГц. Графика здесь - Mali-G76.Анонс Snapdragon 8150 состоится в рамках пресс-конференции на Гавайях в декабре этого года.Как скоро появятся первые смартфоны и планшеты на новом чипе, пока не известно.