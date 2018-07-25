Смартфон Xiaomi Pocophone – названа стоимость

25 июля 2018, 11:15

Авторитетный ресурс WinFuture опубликовал некоторые новые подробности касательно смартфона Xiaomi Pocophone F1, который пока что не был представлен официально.

Предполагается, что эта новинка производителя может оказаться самым доступным смартфоном на Qualcomm Snapdragon 845, который будет продаваться в Европе. По слухам, версию «трубки» на 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ оценят в 420 евро. Модификация «трубки» с 6ГБ/128 ГБ ОЗУ и ПЗУ будет на 40 евро дороже.Как скоро стоит ожидать релиз терминала, пока не уточняется.