Смартфон Xiaomi Pocophone F1: спецификации и стоимость

7 августа 2018, 13:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали довольно подробную информацию о смартфоне Xiaomi Pocophone F1, который пока что не был представлен официально.

Судя по всему, в основе окажется мощный чип Snapdragon 845. Графика - Adreno 630. По слухам, терминал будет обладать жидкостной системой охлаждения.



Диагональ дисплея – 5,99 дюйма, а его разрешение – 1080х2246 точек.



Фронтальная камера - 20Мп; основная окажется двойной – модули 12Мп+5Мп.



Объем оперативной памяти – 6 ГБ, а встроенной пользовательской – 64/128 ГБ. Отдельно отмечен слот для карт расширения памяти.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, «под капотом» Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5, приёмник GPS/ГЛОНАСС, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников.



В качестве программной платформы отмечена Android 8.1 (Oreo) с надстройкой MIUI 9.0.

Емкость аккумулятора – 4000 мАч.



Стоимость новинки - $500. Анонс состоится в ближайшие две недели.