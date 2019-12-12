Смартфон Moto G8 Power – рассекречены подробные характеристики

12 декабря 2019, 12:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали довольно много подробностей относительно смартфона Moto G8 Power, который пока что не был представлен официально.

Так, грядущая новинка получит 6,2-дюймовый либо 6,3-дюймовый дисплей.Емкость аккумулятора – 5000 мАч.В качестве программной платформы обещана Android 10.Аппаратная платформа новинки - Snapdragon 665 с частотой до 2 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 610.Основная камера будет многомодульной.Модуль Wi-Fi будет 2-диапазонным - 2,4 ГГц / 5 ГГц.Точная дата анонса пока не приводится, но эксперты отмечают, что это должно состоятся «совсем скоро».