12 декабря 2019, 12:45

Смартфон Moto G8 Power – рассекречены подробные характеристики

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали довольно много подробностей относительно смартфона Moto G8 Power, который пока что не был представлен официально.


Так, грядущая новинка получит 6,2-дюймовый либо 6,3-дюймовый дисплей.

Емкость аккумулятора – 5000 мАч.

В качестве программной платформы обещана Android 10.

Аппаратная платформа новинки - Snapdragon 665 с частотой до 2 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 610.

Основная камера будет многомодульной.

Модуль Wi-Fi будет 2-диапазонным - 2,4 ГГц / 5 ГГц.

Точная дата анонса пока не приводится, но эксперты отмечают, что это должно состоятся «совсем скоро».
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