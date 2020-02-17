Motorola moto g8 power появится в продаже в Украине

17 февраля 2020, 9:45

Устройство, в котором камера доведена до совершенства, экран дает полное ощущение присутствия, а емкость батареи позволит вам наслаждаться всеми этими технологиями без забот.

Особая гордость нового moto g8 power – это лучший из представленных на рынке аккумулятор на 5,000 мАч, который зарядит ваш день по полной и позволит не думать о поисках розетки. Живите полной жизнью и выведите свои творческие способности на новый уровень! Система камер, оснащенная ИИ и способная подстроиться под любые требования и условия, и феноменальные мультимедийные возможности – вот, что однозначно покорит вас.

Забудьте о внешних аккумуляторах, поисках розеток или переводе своего смартфона в режим энергосбережения: moto g8 power оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, созданным работать для вас более двух дней без дополнительной подзарядки1. Получите от своего смартфона больше и узнайте, что такое настоящая свобода: до 188 часов потокового прослушивания музыки или до 21 часа просмотра ваших любимых фильмов – один из лучших показателей продолжительности работы от батареи в индустрии.

Делайте фото на небольшом, большом – любом расстоянии с moto g8 power и его системой четырех камер, оснащенных искусственным интеллектом. Для снимков со скоростью молнии – основная 16 МП камера с быстрой фокусировкой и лазерным автофокусом. Для панорамных снимков – ультра-широкоугольный объектив, который захватывает изображение в 4 раза больше по сравнению со стандартным. Для того, чтобы не упустить самое важное – телеобъектив, способный сохранить высочайшее качество даже при максимальном приближении удаленных объектов. Для впечатляющей макросъемки – камера Macro Vision с пятикратным увеличением предмета съемки. А для идеальных селфи в Instagram – фронтальная камера с технологией Quad Pixel², которая обеспечит яркие и четкие снимки при любом освещении.

moto g8 power призван оживить ваш любимый контент с помощью мощных двойных стереодинамиков. А встроенная интеллектуальная система Dolby® Audio позволит вам наслаждаться на 50% более громким2 кристально-чистым звуком, сравнимым с тем, что выдает домашний кинотеатр. А на потрясающем 6.4” Max Vision дисплее ваши любимые фильмы, сериалы или игры заиграют новыми красками.

Восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 и 4 Гб оперативной памяти смартфона moto g8 power обеспечивают производительность, достаточную для любых задач. Интернет, работа, видео, игры – без ограничений и без проблем. А 64 Гб встроенной памяти – надежное хранилище для всех ваших приложений, музыки, фильмов и фото.

Мощный и надежный смартфон, которому не страшны брызги или пролитая жидкость. Водоотталкивающее покрытие3 гарантирует вашему устройству всестороннюю защиту, чтобы вы не отвлекались на ненужные переживания. moto g8 power поставляется с эксклюзивным набором функций Moto Experiences и работает на ультрачистой версии Android 10 без каких-либо предустановленных программ или оболочек.