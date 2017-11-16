Motorola представила Polaroid Insta-Share Printer moto mod для смартфонов Moto Z

16 ноября 2017, 9:15

Компания Motorola Mobility продолжает расширять линейку moto mods для флагманской серии Moto Z. Сегодня бренд представил модуль Polaroid Insta-Share Printer.

В одно мгновение он трансформирует смартфон в фотопринтер, который за несколько секунд распечатывает только что созданные фотографии в формате 2x3", позволяя наслаждаться ими вне экрана гаджетов.

Новый moto mod традиционно совместим со всеми смартфонами серии Moto Z и подключается так же быстро и удобно, как другие. Пользоваться им очень легко. Достаточно присоединить модуль, нажать кнопку, чтобы запустить камеру, сделать фотографию и распечатать ее. Уникальные чернила Polaroid Premium ZINK и бумага Zero-Ink® обеспечат высокое качество и стойкость цвета.Специально разработанное программное обеспечение позволяет добавлять к фотографиям различные фильтры, рамки и текст. Также Polaroid Insta-Share Printer moto mod может печатать фото прямо из приложений Facebook, Instagram и Google Photos.Напечатанные фотографии можно легко приклеить на любую поверхность, если снять защитный слой с обратной стороны. Или не снимать и использовать фото в качестве открытки или традиционной фотографии.Motorola Mobility планирует и в дальнейшем расширять экосистему сменных модулей moto mods, благодаря которым уже сейчас можно трансформировать смартфоны линейки Moto Z в 360° камеру, игровую консоль, мощный стереодинамик, видеопроектор и др.