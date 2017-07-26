Motorola представила флагманский Moto Z2 Force и Moto Mod с 360 камерой

26 июля 2017, 16:29

Сегодня в Нью-Йорке Motorola Mobility представила новый флагманский смартфон Moto Z2 Force с небьющимся экраном и революционный модуль с камерой, которая делает фото и видео в формате 360.

Бренд в который раз задал планку в инновационности и новейших технологиях на рынке смартфонов.

Компания объявила о новинке по горячим следам глобальной июньской презентации Moto Z2 Play и новой коллекции модулей Moto Mod – GamePad, JBL 2 SoundBoost, беспроводного зарядного модуля и модуля с турбо-зарядкой.



Внешний вид нового Moto Z2 Force полностью соответствует главной линии бренда – снять ограничения для пользователей смартфонов. Так, новый флагман Motorola сочетает в себе тонкий защищенный от брызг металлический корпус из высокопрочного алюминиевого сплава 7000 серии и 5.5" QHD Super AMOLED дисплей, который гарантированно не треснет и не разобьется, выполненный с применением уникальной технологии Moto ShatterShield™.



Основная камера смартфона получила значительные обновления. Два 12-мегапиксельных сенсора – монохромный и цветной – обеспечат превосходное качество и глубину кадра. Это позволит достичь действительно профессионального уровня фото, например, с помощью эффекта размытия на заднем или переднем плане изображений. Кроме того, Moto Z2 Force оснащен фазовым и лазерным автофокусами и двойной LED-вспышкой, которая выравнивает цвет. Фронтальная 5-мегапиксельная камера имеет широкоугольный объектив и LED-вспышку.



За безупречную производительность Moto Z2 Force отвечает процессор Snapdragon ™ 835, единственный, который предлагает самую быструю из возможных передачу данных – до 1 ГБ в сети LTE, позволяет мгновенно загружать любые файлы, в том числе и Ultra HD видео. У смартфона 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ. Мощность обеспечивает аккумулятор емкостью 2730 мАч в комплекте с зарядным устройством TurboPower, которое за считанные минуты предоставляет смартфону до 8 дополнительных часов работы.



Motorola Moto Z2 Force работает под управлением «чистой» ОС Android 7.1.1 Nougat, которая вскоре будет обновлена ??до Android О. Вместе с новой операционной системой смартфон также получит обновление Bluetooth до версии 5.0. Обновились и Мoto фишки – автоматическая настройка дисплея к более теплым тонам ночью и мгновенные запросы в Moto Voice о погоде или обновлениях календаря. А сканер отпечатков пальцев в одно касание позволяет быстро управлять смартфоном.



Благодаря совместимости Moto Z2 Force со сменными модулями Moto Mods смартфон мгновенно может трансформироваться в 360-градусную камеру, игровую консоль, мощный стереодинамик, видеопроектор и многое другое.

Превратить новый Moto Z2 Force в камеру, от которой ничего не скроется, очень просто. Нужно только присоединить к нему революционный модуль 360 Camera Moto Mod, благодаря которому на смартфон можно снять интерактивное 4К видео в формате 360 с 3D-аудио. Ничего не останется за кадром благодаря 150-градусным ультра-широкоугольным камерам спереди и сзади.С помощью усовершенствованного программного обеспечения можно легко редактировать фото и видео в формате 360 и делиться ими в соц. сетях прямо из приложения Google Photos.Motorola Mobility планирует и в дальнейшем расширять экосистему сменных модулей Moto Mods. Все смартфоны Z-серии поддерживают как уже известные, так и новые модули, расширяя возможности смартфонов.Наличие в УкраинеПродажи нового Moto Z2 Force и 360 Camera Moto Mod в Украине стартуют осенью.