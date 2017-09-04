На территории Европы начались продажи Moto Z2 Force

4 сентября 2017, 10:45

В рамках IFA2017 Lenovo анонсировала начало продаж своего нового флагманского смартфона Moto Z2 Force на территории Европы.



Новинка получила металлический корпус, а экран терминала выполнен по технологии Moto ShatterShield, которая на практике защищает его от различного рода повреждений.

В основе - Qualcomm Snapdragon 835 + 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Для последней предусмотрена возможность расширения за счет карт microSD до 2ТБ включительно.Диагональ дисплея – 5,5-дюймов, а его разрешение – 2К. В основе AMOLED-матрица.Основная камера – двойная – цветной и монохромный модули на 12Мп; фронтальная – 5Мп.Работает аппарат под управлением Android 7.1.1.Среди прочего отмечается аккумулятор на 2730 мАч, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/a), Bluetooth 4.2, NFC, GPS и USB Type-C.