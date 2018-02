Motorola Moto Z2 Force получил Android 8.0 Oreo на старте продаж в Украине

5 февраля 2018, 9:15

Накануне старта продаж в Украине Motorola обновила Moto Z2 Force до Android 8.0 Oreo.

Оно включает в себя улучшенный интерфейс панели настроек и уведомлений, функцию «картинка в картинке» (PIP), более быстрое реагирование смартфона на прикосновения к дисплею, «умный» ввод текста, встроенную систему запоминания паролей, защиту приложений Google Play и увеличение времени работы аккумулятора.



Вместе с новой операционной системой смартфон также получил обновление Bluetooth до версии 5.0.



Традиционно Moto Z2 Force работает на «чистом» Android и поддерживает все привычные Moto фишки. Например, режим ночного просмотра, который автоматически регулирует подсветку и делает изображение более комфортным для зрения, быстрый запуск камеры и фонарика, функцию Moto Дисплей, позволяющую получать нужную информацию, не выводя телефон из спящего режима и другое.



В ближайшее время обновиться до Android 8.0 также смогут владельцы Moto Z, Moto Z Play, Moto Z2 Play, Moto X4, Moto G5, Moto G5 Plus, Moto G5S, Moto G5S Plus, Moto G4 Plus.