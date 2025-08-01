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1 августа 2025, 13:45

РФ планує збільшити виробництво дронів

Цього року Росія має намір виготовити приблизно 40 тисяч "Шахедів" і 24 тисячі дронів-приманок. Це може призвести до посилення ударів. 
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