Як зменшити шанси підхопити комп'ютерний вірус

17 октября 2022, 14:15

Використання піратського програмного забезпечення чи програмного забезпечення, отриманого з неперевірених джерел, може призвести до інфікування вашого пристрою, викрадення персональних даних та коштів.

Держспецзв’язку ще раз нагадує прості правила, які допоможуть вам убезпечити себе:Завантажуйте програми та додатки лише на офіційних сайтах розробників та в офіційних магазинах ПЗ.Використовуйте лише ліцензійні версії, або знаходьте безкоштовні програми зі схожим функціоналом інших надійних розробників.Перевіряйте за допомогою антивірусу виконувані файли перед їх запуском. Потенційно небезпечними можуть бути файли з розширеннями: .exe, .iso, .bin, .ini, .dll, .com, .sys, .bat, .js, .apk.Додатки на смартфони завантажуйте лише з офіційних магазинів додатків (Play Market, App Gallery, App Store і Google Play).Звертайте увагу на те, які дозволи вимагає надати додаток під час встановлення. Не усім застосункам для нормальної роботи необхідний доступ до вашої геолокації чи персональної інформації.Читайте відгуки користувачів, які вже завантажили застосунок. Перед завантаженням обов’язково перевіряйте інформацію про те, хто розробник та власник застосунку.Уникайте завантажень із невідомих джерел.Увімкніть заборону встановлення застосунків з неперевірених джерел та заборону автоматичного завантаження файлів, а для браузера – функцію “щоразу запитувати про місце зберігання файла перед завантаженням”. Таким чином, якщо випадково перейдете за шкідливим посиланням, завантаження не розпочнеться автоматично й вимагатиме вашого підтвердження.