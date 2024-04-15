Комп’ютерні віруси та як від них захиститися: поради кіберполіції

15 апреля 2024, 15:15

Комп’ютерні віруси - це різновид шкідливого програмного забезпечення (ШПЗ) з можливістю приховано і самостійно поширюватися через інтернет-мережу або портативні накопичувачі.

Часто процес зараження вірусом має бути ініційований користувачем.Вони проникають у комп’ютери й інші ґаджети та можуть завдати шкоди файлам і операційній системі. Зазвичай, віруси створюються для викрадення чи знищення даних, отримання контролю над чужими пристроями, шпигунства, встановлення, видалення чи модифікації програм для досягнення визначеної хакером мети.Віруси можуть ховатися в програмах чи файлах, які ми завантажуємо з інтернету чи відкриваємо при натисканні на посилання. Зловмисники розсилають їх засобами електронного зв’язку, а також через фішингові сайти тощо.Базові стратегії захисту від комп'ютерних вірусів:Антивірусне програмне забезпечення. Регулярне оновлення та використання антивірусів є обов'язковим для ефективного захисту. Але не користуйтеся програмами, які мають російське походження через їхню ймовірну компрометацію з боку спецслужб країни-агресорки.Оновлення програм та операційної системи. Переконайтеся, що всі програми та операційні системи оновлені до останніх версій, що допоможе закрити потенційні вразливості.Обмеження інтернет-взаємодії. Утримуйтеся від завантаження файлів з ненадійних джерел та уникайте переходу за підозрілими посиланнями.Резервне копіювання даних. Регулярне створення резервних копій важливих файлів може врятувати вас від втрати даних.Кіберполіція нагадує, що створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут передбачає кримінальну відповідальність за ст. 361-1 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 5 років позбавлення волі.