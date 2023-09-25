Як правильно вибрати SSD для комп'ютера чи ноутбука

25 сентября 2023, 12:05

SSD (solid-state drive) - твердотілий накопичувач - це запам'ятовувальний пристрій на основі мікросхем пам'яті та контролера керування ними, що не містить рухомих механічних частин. Такі накопичувачі гарантують набато кращу швидкість, ніж HDD, тому й росте популярність саме цього виду носіїв для комп’ютерів з поступовим зниженням ціни на них - https://y.ua/articles/678

Розрізняють два види твердотілих накопичувачів: SSD на основі динамічної пам’яті (подібної до оперативної пам'яті комп'ютерів) і SSD на основі флеш-пам'яті.При виборі SSD для комп'ютера чи ноутбука слід враховувати наступні фактори:

SSD-диски випускаються в двох основних форм-факторах: 2,5" і M.2. Форм-фактор 2,5" є найпоширенішим і підходить для більшості комп'ютерів і ноутбуків. Форм-фактор M.2 є більш компактним і швидким, але не всі комп'ютери і ноутбуки підтримують цей формат.

Такі диски підключаються до комп'ютера або ноутбука за допомогою одного з двох інтерфейсів: SATA або PCIe. SATA є більш поширеним і доступним, але PCIe забезпечує більш високу швидкість.

SSD випускаються на основі різних типів пам'яті: SLC, MLC, TLC і QLC. SLC-пам'ять є найшвидшою, але також найдорожчою. MLC-пам'ять є більш доступною, ніж SLC, але все ще забезпечує хорошу швидкість. TLC-пам'ять є найдешевшою, але має меншу швидкість. QLC-пам'ять є ще дешевшою, ніж TLC, але має ще меншу швидкість.

Обсяг SSD-диска залежить від ваших потреб. Якщо ви плануєте зберігати на SSD тільки систему і основні програми, то вам буде достатньо диска об'ємом 128 ГБ або 256 ГБ.

Для звичайного користувача, який використовує комп'ютер або ноутбук для роботи, навчання або розваг, підійде SSD об'ємом 256 ГБ або 512 ГБ. У той же час для ігрового комп'ютера або ноутбука, який вимагає високої продуктивності, підійде SSD-диск об'ємом 1 ТБ або більше. Для професійного ж застосування, такого як монтаж відео або обробка фотографій, краще брати зразу SSD об'єму 2 ТБ або більше.

Перед покупкою SSD-диска обов'язково перевірте, чи підтримує ваш комп'ютер або ноутбук цей формат і інтерфейс. Не купуйте SSD-диск з рук. Краще купувати SSD-диски у перевірених продавців.

Все ж рекомендується використовувати SSD-диск разом з жорстким диском. На SSD-диску можна зберігати систему і основні програми, а на жорсткому диску можна зберігати файли, які не вимагають високої продуктивності.

Зверніть увагу, що швидкість SSD-дисків залежить від типу пам'яті, інтерфейсу і розміру буфера. SLC-диски мають максимальну швидкість читання і запису, але вони також є найдорожчими. MLC-диски мають меншу швидкість, ніж SLC-диски, але вони все ще забезпечують хорошу продуктивність. TLC-диски мають ще меншу швидкість, ніж MLC-диски, але вони є найдоступнішими. QLC-диски мають ще меншу швидкість, ніж TLC-диски, але вони є ще дешевшими.

SSD-диски є більш надійними, ніж жорсткі диски. Вони не мають рухомих частин, тому вони не можуть пошкодитися при ударі або трясці. Більшість виробників надають гарантію на свої SSD від 3 до 5 років.