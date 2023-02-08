8 февраля 2023, 10:15

Кіберзловмисники начебто від Укртелекому намагалися шпигувати за комп’ютерами

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України зафіксувала масове розповсюдження електронних листів начебто від імені АТ "Укртелеком".

Метою такого розсилання, спрямованого переважно на органи державної влади, ймовірно, є шпигунство.

Листи з темою "Судова претензія за Вашим особовим рахунком # 7192206443063763 от: 06.02.2023" та додатком у вигляді RAR-архіву "судовий лист, інформація щодо заборгування.rar" містять текстовий документ "Ваш персональний код доступу -254507.txt" та ще один RAR-архів "судовий лист, інформація щодо заборгування. pdf.rar", захищений паролем. У другому архіві розміщений файл "судовий лист, інформація щодо заборгування.pdf.exe", розміром більше 600 МБ.

Запуск цього EXE-файлу призведе до встановлення на комп'ютері жертви програми для віддаленого контролю та спостереження Remcos. Ця програма від компанії BreakingSecurity є легітимним інструментом віддаленого адміністрування, а її варіант "Professional" продається на вебсайті виробника за ціною від 58€.
 
Виявлена активність відстежується за ідентифікатором UAC-0050 щонайменше від 2020 року. Попередні кібератаки згаданої групи здійснювалися із застосуванням програми для віддаленого адміністрування RemoteUtilities. Фахівці CERT-UA, виходячи з функціоналу програм і з того, що об'єктами кібератак зазвичай (але не винятково) є органи державної влади України, вважають, що така активність здійснюється з метою шпигунства.
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