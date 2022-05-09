Кіберзлочинці масово розсилають нові небезпечні листи для викрадення даних

Листи містять посилання на XLS-документ із макросом, відкриття якого призведе до ураження комп'ютера шкідливою програмою JesterStealer. Фахівці CERT-UA зауважують, що завантаження файлів здійснюється зі скомпрометованих вебресурсів.
Програма JesterStealer забезпечує викрадення автентифікаційних та інших даних з інтернет-браузерів, MAIL/FTP/VPN-клієнтів, криптовалютних гаманців, менеджерів паролів, месенджерів, ігрових програм тощо. Викрадені дані передаються зловмиснику в Telegram. Після завершення роботи програма видаляється.