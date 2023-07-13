CERT-UA виявила кібератаку, спрямовану на викрадення даних e-mail

13 июля 2023, 13:45

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події CERT-UA виявила та дослідила факт розповсюдження хакерською групою APT28 фішингових атак з метою отримання аутентифікаційних даних українців, необхідних для входу до публічних поштових сервісів.

Як зазначають фахівці CERT-UA, зловмисники розсилають HTML-файли, які імітують вебінтерфейс поштових сервісів (зокрема, UKR.NET, Yahoo.com) та реалізують технічну можливість передавання введених жертвою аутентифікаційних даних за допомогою HTTP POST-запитів. Водночас передавання викрадених даних здійснюється за допомогою заздалегідь скомпрометованих пристроїв Ubiquiti (EdgeOS).Нагадаємо, у червні CERT-UA завдяки співпраці з Recorded Future виявила шпигунську кампанію групи APT28 (BlueDelta) проти українських організацій.Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA закликає відповідальних співробітників організацій не ігнорувати повідомлень про виявлення ознак аномальної активності та вживати невідкладних заходів зі зменшення «поверхні» атаки.