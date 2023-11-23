Apple виявила, чому перегрівається iPhone 15

23 ноября 2023, 17:15

Apple виявила декілька проблем, через які нові iPhone можуть грітися сильніше, ніж очікувалося, включаючи помилку в програмному забезпеченні iOS 17, яку буде виправлено в майбутньому оновленні. Про це пише Reuters

Apple заявила, що пристрій може відчуватися тепліше в перші кілька днів «після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність.



Інша проблема, за словами фахівців компанії, стосується деяких недавніх оновлень програм сторонніх розробників, які спричиняють їх перевантаження системи.



До програм сторонніх розробників, які спричиняють проблему, належать гра Asphalt 94, Instagram та Uber. За даними Apple, Instagram вже вирішив проблему зі своїм додатком 27 вересня.