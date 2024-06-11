"Укрнафта" виявила незаконну врізку в нафтопровід на Чернігівщині

11 июня 2024, 14:15

Працівники служби безпеки ПАТ «Укрнафта» виявили несанкціоновану врізку в нафтопровід «Великі Бубни – Талалаївка», що на території Талалаївського району Чернігівської області.

Врізка була виготовлена за допомогою патрубка заввишки 5 см з кульковим краном діаметром 1 дюйма. До нього приєднали гумовий шланг високого тиску діаметром ¾ дюйма, завдовжки 30 метрів, заповнений нафтою. На кінці шлангу зловмисники встановили кульковий кран діаметром 1 дюйм.Після фіксації злочину поліціянтами врізка була ліквідована.