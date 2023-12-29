Російські хакери вчергове атакували користувачів України та Польщі

29 декабря 2023, 9:15

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила факт розсилання протягом 15-25 грудня групою APT28 електронних листів з посиланнями на "документи", відвідування яких призводило до зараження комп’ютера шкідливими програмами.

Об’єктом атаки, окрім користувачів з України, стали організації з Польщі.У CERT-UA відзначають, що за сукупністю тактик, технік, процедур та інструментарію активність асоційовано з діяльністю угрупування APT28. Зловмисний задум також передбачає вжиття заходів з розвитку кібератаки на всю інформаційно-комунікаційну систему організації. Таким чином, компрометація будь-якого комп’ютера може створити загрозу для всієї мережі.Фахівці урядової команди реагування вкотре нагадують, що безпека усієї організації залежить від кожного працівника. Тому важливо впроваджувати серед співробітників культуру кібергігієни. Використовувати надійні паролі, багатофакторну автентифікацію, не переходити за будь-якими підозрілими посиланнями, не користуватися зламаними програмами або російським софтом – необхідний мінімум.Більше деталей про інцидент – на сайті CERT-UA:Хакери угрупування АРТ28 (також відоме як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta), яке низка дослідників пов’язує зі спецслужбами рф, часто спрямовують свої зусилля проти України:▪️ у вересні 2023 року CERT-UA виявила кібератаку АРТ28, яка була спрямована проти одного з об’єктів критичної енергетичної інфраструктури України.▪️ у липні 2023 року CERT-UA виявила кібератаку АРТ28, спрямовану на викрадення даних українців для входу в поштові сервіси;▪️ у червні завдяки співпраці з Recorded Future виявили шпигунську кампанію проти українських організацій;▪️ а у квітні кіберзловмисники намагалися атакувати держоргани України фейковими "оновленнями операційної системи".