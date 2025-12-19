Япония арендует остров для мониторинга военной активности Китая

19 декабря 2025, 10:15

Миниобороны Японии подписало соглашение об аренде земли на острове Китадайто, расположенном вблизи Тайваня, для развертывания мобильного радиолокационного пункта предупреждения и контроля.

Соглашение заключено с администрацией деревни Китадайто в рамках подготовки к развертыванию объекта Силами самообороны Японии. Остров является самым восточным отдаленным пунктом префектуры Окинава.



Развертывание планируется начать в 2026 г. Ожидается размещение ок. 30 военнослужащих. Основной задачей пункта станет мониторинг действий китайских авианосцев и авиации в акватории между островами Окинава и Мияко.



В Пекине назвали шаг Токио провокацией и расценили его как попытку расширения военного и морского присутствия Японии вблизи Тайваня.