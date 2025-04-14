Тайвань проводит первые переговоры о тарифах с США

14 апреля 2025, 14:15

11 апреля официальные лица Тайваня провели первые переговоры по тарифам с представителями Вашингтона, сообщает Reuters, со ссылкой на Управление торговых переговоров острова.

Тайвань, столкнувшийся с 32% тарифами, предложил США «режим нулевых тарифов» и увеличение закупок и инвестиций в остров.



В документе Управления отмечается, что переговоры были сосредоточены на взаимных тарифах между Тайванем и США, нетарифных барьерах в торговле и ряде других экономических и торговых вопросов, включая экспортный контроль.