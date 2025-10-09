Тайвань возобновит переговоры с США о закупке вертолетов MH-60R

9 октября 2025, 11:45

Об этом пишет газета Taipei Times, со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.

По его информации, США дали понять, что готовы возобновить переговоры, прерванные 3 года назад. Отмечается, что Тайвань хотел бы приобрести 13 или более таких вертолетов. Точное количество будет определено после переговоров с Вашингтоном, сообщил источник.В то же время, пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявил, что новые поставки американских вооружений на Тайвань только повысят напряженность и усилят риск конфронтации. По его словам, поставки вооружений Тайваню со стороны США нарушают достигнутые ранее между Пекином и Вашингтоном договоренности, а также дают «неверный сигнал сепаратистским силам». Он призвал США «немедленно остановить продажи оружия Тайваню и перестать вмешиваться во внутренние дела Китая».