Коврик для мыши A4Tech Bloody MP-60R с RGB-подсветкой

20 ноября 2017, 12:45

Компания A4Tech представляет новинку - коврик для мыши Bloody MP-60R, имеющий двухслойное водонепроницаемое тканевое покрытие, которое не только приятно на ощупь, но и обеспечит превосходную управляемость для манипулятора при любой его чувствительности.

Прочная ткань, из которой выполнен коврик Bloody MP-60R, гарантирует точность движений и легкий игровой процесс, а нескользящая резиновая основа сохраняет стабильное положение независимо от того, насколько интенсивно проходят игровые баталии. Увеличенная площадь (354х256х2,6 мм) обеспечивает большую свободу действий и точность движений.Новинка имеет влагозащитную поверхность, которая разработана с двухслойной водонепроницаемой защитной пленкой, обеспечивающую превосходное плавное скольжение при мягком касании.Коврик A4Tech Bloody MP-60R оснащен RGB-подсветкой, что делает его уникальным. С ним можно управлять невероятным набором эффектов, которые будут соответствовать персональным настройкам игры.В основании коврика располагается съемный плетеный microUSB-кабель и светодиодная кнопка, которая позволяет осуществлять быстрый переход между десятью типами эффектов RGB-подсветки. За настройку эффектов отвечает ПО Bloody GideMaster - это редактор RGB, который позволяет персонализировать творческие световые эффекты с 16,8 миллионами цветовых вариантов. Библиотека RGB-подсветки предоставляет множество конфигураций освещения, которые являются взаимозаменяемыми и доступны для вывода и обмена с друзьями.A4Tech Bloody MP-60R - это оптимальный выбор для тех, кто хочет иметь качественный коврик, долгое время сохраняющий свои характеристики и внешний вид.