Игровые коврики A4Tech Bloody SPECTER CLAW

5 декабря 2017, 9:45

Компания A4Tech, один из крупнейших производителей компьютерной периферии, сообщает о расширении игровой линейки Bloody.

В ассортименте появился игровой коврик серии SPECTER CLAW. Новинка представлена в трех вариантах (B-080S, B-081S и B-087S) и отвечает всем требованиям даже самых взыскательных геймеров. В отличие от предыдущей серии, новинка имеет толщину не более 2 мм, делая ее еще более мягкой и гибкой. Коврик SPECTER CLAW легко скрутить и взять с собой.Края ковриков Bloody прошиты защитной ниткой красного цвета для высокой износостойкости, обеспечения удобства использования и увеличения его срока службы.Ровная гладкая поверхность ковриков Bloody, выполненных из ткани высокого качества, дает пользователям точный отклик на запрос и позиционирование. Специальная текстура резиновой основы коврика гарантирует плотное прилегание к поверхности стола и исключает проскальзывание.Большой размер аксессуара позволяет совершать активные движения. Геймеры могут пользоваться манипулятором в любой части коврика, при этом движение мышки в одном направлении может быть почти бесконечным.